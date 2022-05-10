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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Bayram kardeşliktir, barıştır, kader ortaklığıdır. Bize ayırmaya, ayrıştırmaya, fitne tohumları saçmaya heveslenenlere en güçlü cevaplardan birisi bayramlardır. Birlik ve dayanışma ruhunu hayatın diğer etaplarına taşıyabilirsek hiçbir hain hedef surumuzda gedik açamayacaktır. Hakkari'den uzanan eli Edirne'de tutan, Kars'tan söylenen selama İzmir'de karşılık veren milli yürekler oldukça ne tefrikanın hükmü sürecek ne tezvirat sonuç verecektir. Türk milleti tarih boyunca mazluma ses olmuştur.

Öz kabuk tarafından esir alınırsa, maneviyatın yerini maddiyat alırsa, dürüstlük dalavereyle alçalırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmakla kalmayacak toplum huzuru sarsılacaktır. Hadiselerin akış demetine hesabi yaklaşanların ne sözü sözdür, ne adamları meşrudur. Yeri gelince emeğini, alın terini, malını, canını vatanı ve milleti için feda etmekten zerre kaçınmayan fedakarlık simgeleri geleceğimize ışık tutmuşlardır. Nefislerini terbiye etmiş yüce gönül sahipleri bizim ilhamımızdır. Zübükzadelerin kaynağı kurumamıştır.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Trabzon ve Rize'de dar katılımlı mitingler düzenlemesi yeniden ortamı kızıştırmış, 6+1 masaya konu olmuştur. Minibüsüne doldurduğu gazetecilerle nereye gidiyor, doğrusunu isterseniz biz de merak içerisindeyiz. İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi, siyasi ahlakın neresindedir. Bir belediye başkanının kentini bırakıp ortada vızır vızır gezmesi nedir. Cumhurbaşkanlığı sorusuna da "Bu milletin işidir" diyerek genel başkanıyla bir tartışma içerisine girmekte bir beyis görmemiştir. Bizim tespitimiz nettir ve o da şudur. İstanbul İstanbul olalı böylesi bir hezimet görmemiştir. İBB Başkanı emanetine layık olmadığını defalarca ispatlamıştır. İstanbul ziyan edilmiştir. CHP de fitne bitmez. Zillet İttifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın, sağanak olup yağacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara farkla seçilecektir.

Türk milleti belirsizliğe prim vermez, Türk milleti maceraya hizmet etmez.

2023'te yalan, yıkım ve yozlaşma kaybedecektir. 2023'te tarih tekerrür edecektir. Kazanan Türk milleti, kazanan Cumhur İttifakı, kazanan MHP olacaktır.

MUHALEFETE SIĞINMACI TEPKİSİ

Huzurumuzu kaçırmak, iç barış ortamımızı karıştırmak isteyenler bayramda iyice su üstüne çıkmışlardır.

Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Sığınmacılar konusunun kaşınmasıyla ilgili bir tertip ve tezgah planlanmaktadır. Elbette Türkiye sığınmacı kampı değil, Anadolu'nun kültürü korunmalıdır. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı teşvik eden gruplara karşı uyanık olmak şarttır. Biz gelecek nesillere bir vatan emanet etmekle yükümlüyüz.

Detaylar gelecek...

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