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DHKP-C'nin hedefindeki savcı konuştu: Korkmuyorum! Şehitlik herkese nasip olmaz

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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DHKP-C’nin hedefindeki savcı konuştu: Korkmuyorum! Şehitlik herkese nasip olmaz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı olan ve Dilek Doğan'ın polis memurunun silahından çıkan kurşunla ölmesi sonrası yapılan yargılamada mütalaa hazırlayan Asım Ekren'in, DHKP-C tarafından ölüm listesine alındığı ortaya çıktı. DHKP-C'nin sözde İstanbul Anadolu Bölge Sorumlu Kerim K., 'Dilek Doğan davasının görüldüğü mahkemenin duruşma savcısının iple boğulması' talimatı aldığını ifade etmesine rağmen Asım Ekren'in korunmasına yönelik İstanbul Valiliğince herhangi bir tedbir uygulanmaması da dikkat çekti. Teröristlerin hedefinde olan savcı Ekren, "Korkmuyorum. Şehit olmak her insana nasip olmaz. Hayatımı devam ettiriyorum. Olacaksa olur. Allah'ın takdiridir" dedi.

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