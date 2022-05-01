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Son dakika: Başkan Erdoğan Sakaryaspor’u tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Sakaryaspor’u tebrik etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor’u tebrik etti.

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