CHP’li İBB’nin camii yalanı elinde patladı! Gerçeği İstanbul Valiliği açıkladı

Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımızda konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı.' şeklinde bir mesaj paylaştı.

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