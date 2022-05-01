CHP'li İBB'nin camii yalanı elinde patladı! Gerçeği İstanbul Valiliği açıkladı
Yüksek elektrik faturalarının ödenmediği gerekçesiyle elektriklerinin kesildiği iddia edilen Teşvikiye Camisi ile ilgili önce imam ardından da İstanbul Valiliği medyada yer alan bu iddiaları yalanladı.
İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nin elektriğinin kesildiği iddia edilerek faturasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından ödeneceği iddia edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun propagandasını yapan İBB Haber isimli sosyal medya hesabında yer alan haberde, "Yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için elektriği kesilen Teşvikiye Camii'nin elektrik faturasını İBB ödeyecek" denilmişti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İBB'nin reklam kokan haberleri ardından söz konusu caminin imamı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmam Cemal Doğrugören, Cami'nin değil WC'lerin bulunduğu alanların elektriğinin kesildiğini belirtti.
İmamın sosyal medya paylaşımı ardından bir açıklama da Valilikten geldi. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, 'Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi.
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