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MHP Lideri Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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MHP Lideri Bahçeli’den Ramazan Bayramı mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında: "Büyüyen ve yükselen Türkiye'mize hiç kimse ve hiç bir odak engel olamayacak." ifadelerini kullandı.

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