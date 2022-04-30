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Başkan Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Başkan Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor’u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

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