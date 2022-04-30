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81 ilde bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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81 ilde bayram öncesi ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 56 bin 115 personelin katılımıyla yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, aranan 1057 kişinin yakalandığını, 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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