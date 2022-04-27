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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmede Guterres, Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.

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