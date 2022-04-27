Melis Buse Betkaya’dan başörtülü kadına alçak sözler: Varoş, cahil, yobaz

Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl 5 Mart günü annesi Sevda Turan ile İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'deydi.

İddiaya göre anne-kız AVM içindeki yürüyen merdivenlerde olduğu bir sırada, Ece-Mustafa Vardarlı çifti, bebek arabasıyla merdivenden üst kata çıkmaya çalışıyordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı.