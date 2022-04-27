Melis Buse Betkaya'dan başörtülü kadına alçak sözler: Varoş, cahil, yobaz
Melis Buse Betkaya, katıldığı bir televizyon programıyla kısa sürede adını duyurmayı başardı. Sosyal medyada "fenomen" olarak görülen Betkaya AVM'de annesiyle birlikte başörtülü bir kadına alçak sözlerle saldırdı. Başörtüsü düşmanlığını "varoş, cahil, yobaz" gibi hakaretlerle dışa vuran Buse Betkaya ve annesi kendilerini görüntüleyen bir çifte de sözlü hakaretlerini sürdürdü. Geçen yıl yaşanan bu olayda tarafların ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sözde fenomene hakaret suçundan dava açıldı.
Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl 5 Mart günü annesi Sevda Turan ile İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'deydi.
İddiaya göre anne-kız AVM içindeki yürüyen merdivenlerde olduğu bir sırada, Ece-Mustafa Vardarlı çifti, bebek arabasıyla merdivenden üst kata çıkmaya çalışıyordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı.
'BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR'
İddiaya göre ünlü fenomenkadın, Ece Vardarlı'ya hitaben "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" şeklinde hakaret etmeye başladı. Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.
Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan Mustafa'ya hitaben "telefonunu gö..ne sok, yobazlar sizi" şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.
HAKARET DAVASI
Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? 2022 Diyanet takvimi
- Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
- Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? Son düzlüğe gelindi! Bakan tarih verdi...
- Exxen ücretsiz maç yayını nereden, nasıl izlenir? EXXEN SPOR frekans bilgileri nelerdir? TV8,5 canlı yayın izleme yolları...
- RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI: En yeni, farklı, görülmemiş Kadir Gecesi kutlama mesajları...
- 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...