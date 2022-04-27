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Melis Buse Betkaya'dan başörtülü kadına alçak sözler: Varoş, cahil, yobaz

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Melis Buse Betkaya’dan başörtülü kadına alçak sözler: Varoş, cahil, yobaz

Melis Buse Betkaya, katıldığı bir televizyon programıyla kısa sürede adını duyurmayı başardı. Sosyal medyada "fenomen" olarak görülen Betkaya AVM'de annesiyle birlikte başörtülü bir kadına alçak sözlerle saldırdı. Başörtüsü düşmanlığını "varoş, cahil, yobaz" gibi hakaretlerle dışa vuran Buse Betkaya ve annesi kendilerini görüntüleyen bir çifte de sözlü hakaretlerini sürdürdü. Geçen yıl yaşanan bu olayda tarafların ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sözde fenomene hakaret suçundan dava açıldı.

Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl 5 Mart günü annesi Sevda Turan ile İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'deydi.

İddiaya göre anne-kız AVM içindeki yürüyen merdivenlerde olduğu bir sırada, Ece-Mustafa Vardarlı çifti, bebek arabasıyla merdivenden üst kata çıkmaya çalışıyordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı.

'BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR'
İddiaya göre ünlü fenomenkadın, Ece Vardarlı'ya hitaben "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" şeklinde hakaret etmeye başladı. Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.

Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan Mustafa'ya hitaben "telefonunu gö..ne sok, yobazlar sizi" şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.

HAKARET DAVASI
Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

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