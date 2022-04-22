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Mike Tyson uçakta kendini rahatsız eden kişiyi dövdü! İşte Tyson'ın yumrukladığı o anlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Mike Tyson uçakta kendini rahatsız eden kişiyi dövdü! İşte Tyson’ın yumrukladığı o anlar

Boks tarihinin en iyilerinden Mike Tyson, uçakta kendini tahrik eden kişiyi darbetti. Mike Tyson'ın uçaktaki şahsı yumrukladığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson skandal bir olaya karıştı. Uçak yolculuğu sırasında arka koltuğunda oturan bir yolcuyu öldüresiye döven efsane boksör Mike Tyson'ın şoke eden anları kameralara yansıdı.

San Fransisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Mike Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmadı.

EFSAYİ RAHATSIZ ETTİ

55 yaşındaki efsane boksörün tam arka koltuğunda oturan yolcunun Mike Tyson'ı rahatsız etmesi gerginliği başlattı.

Dünyaca ünlü ismi sürekli rahatsız eden yolcunun bu hareketleri Mike Tyson'ı çılgına döndürdü.

Yolcunun kendisini rahatsız etmesine daha fazla dayanamayan Mike Tyson daha sonra arkasındaki hayranını yumruklamaya başladı. Mike Tyson'ın öldüresiye dövdüğü hayranının görüntüleri şoke etkisi yarattı.

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