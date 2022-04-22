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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun rotası Latin Amerika!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun rotası Latin Amerika!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

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