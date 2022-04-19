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Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Engelli personel ilanı yayınlayan İBB’nin istekleri şaşkına çevirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Spor İstanbul) kurum dışı kamu işçi alımı için ilan yayınladı.

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