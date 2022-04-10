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Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Türkiye'nin kendi sınır ve vatandaşlarının can, mal güvenliğini sağlamak için aldığı milli kararlara müdahale amacıyla ABD, İngiltere ve Kanada tarafından uygulamaya konan yaptırımlar kalkmaya başladı. ABD yeni F-16'lar için göz kırparken, İngiltere ihracat kısıtlamasını kaldırdı. Kanada ise SİHA'lar için mercek satışına onay vermeye hazırlanıyor.

Türkiye, milli menfaatleri ile alakalı kararlarına yaptırımlarla müdahale etmeye çalışan ülkelere karşı net tutum sergileyerek politikalarından geri adım atmadı ve sonuca ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından önemi başta müttefikleri olmak üzere tüm dünya tarafından anlaşılan Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da tek tek kalkıyor.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

İşte başta İHA ve SİHA üretimi olmak üzere yerli-milli üretimde daha ferah bir dönemi başlatacak o gelişmeler...

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

AMBARGO VE YAPTIRIM KARARLARI KALKIYOR

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verilen destek, S-400 süreci ve Libya konusu gibi gelişmeler sonrası uygulanan ambargoların yersiz olduğu bir kez daha görüldü. Ambargoların kaldırılmasına ilişkin ilk adımlar ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya'dan geldi.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

ÖNEMLİ ÇIKARLAR VAR

ABD'de Türkiye'nin yeni tip F-16 satın alım ve mevcut F-16'ların modernizasyonu teklifinin onaylanmasını öneren mektup Kongre'ye sunuldu.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Mektupta ABD açısından ikili ilişkilerde savunma alanındaki ticari bağların desteklediği önemli çıkarlar olduğunun altı çizildi.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ile Pentagon nezdinde başlatılan F-35 müzakerelerinin de önümüzdeki süreçte daha yoğun ve sonuç odaklı geçeceği öngörülüyor.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

KISITLAMALAR KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler zirvesinin ardından "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanması, konuşulmaması, hatta gündeme dahi gelmemesi gerekir" mesajının ardından gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü isimler arasında İngiliz mevkidaşı Liz Truss ve Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly de yer aldı.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Toplantı sonrası Truss, İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı. Kanada ile ihracat izinleriyle ilgili sıkıntının mektup teatisiyle aşılması konusunda mutabık kalındı.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Azerbaycan'ın topraklarını geri aldığı Karabağ Savaşı sırasında Türk SİHA'larının kullanılması nedeniyle ambargo uygulayan Kanadalı şirket iflas etti. Kanada'dan alınan lenslerin yerine ASELSAN CATS'leri geliştirmişti.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

SAMP-T SÜRECİ YENİDEN CANLANIYOR

Türkiye, Fransa ve İtalya'nın 2017'de Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren çalışması, 2019 sonuna doğru Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatması üzerine askıya alınmıştı.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası değişen güvenlik algısı bu sürecin yeniden canlanması gerektiğini ortaya koydu.

Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Erdoğan'ın NATO liderler zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinin ardından bir Fransız heyet Türkiye'ye gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Bakan Hulusi Akar da İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.

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