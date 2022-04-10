Yerli ve milli üretimde yeni dönem! ABD, Kanada ve İngiltere’den peş peşe kararlar

Erdoğan'ın NATO liderler zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinin ardından bir Fransız heyet Türkiye'ye gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Bakan Hulusi Akar da İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.