Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti: Hayat kurtaracak bariyer

TRAFİKTE YAŞANAN SORUNLAR

Motosikletlerin sayısının artmaya başlaması beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkardı. Trafik kurallarını hiçe sayan ve her yerden ani şekilde çıkan bazı motosiklet sürücüleri sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafikte ufak bir tartışma yaşandığında hemen toplanan motosiklet sürücüleri, bazı bölgelerde çete gibi hareket edebiliyor.

Motosikletler ve motorcularımız için daha güvenli bir ulaşım tesis ediyoruz!🏍



Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemlerini yollarımıza uyguluyoruz.



🗓10 Nisan 2022

🕒15:00

📍Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkii pic.twitter.com/VDcTYicbna — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 9, 2022