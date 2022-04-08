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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "İŞKUR'da yolsuzluk" haberine dair açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞKUR’da yolsuzluk haberine dair açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili medyada çıkan 'yolsuzluk' haberlerinde gündeme gelen İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı'nın 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alındığını açıkladı.

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