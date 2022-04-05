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Başkan Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Başkan Erdoğan Avukatlar Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı. Başkan Erdoğan, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

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