04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'i anma mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'i anma mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Alparslan Türkeş’i anma mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğa MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 25.yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA