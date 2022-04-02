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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: İstanbul Valiliği’nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

İstanbul Valiliği, Sultanahmet Meydanı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Türkiye Diyanet Vakfı ‘Kitap ve Kültür Fuarı’ İBB ise konser, söyleşi, tiyatro stantları açmak için başvuruda bulundu” dedi. Her iki kurumun talebinin ise İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca meydanın daraltılacağı ve korunması gereken meydan olduğundan reddedildiğini aktarıldı.

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