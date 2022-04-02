02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 2 Nisan koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı 2 Nisan koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 2 Nisan koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2022 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ KOVİD-19 TABLOSU

Son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 421 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 64 bin 641 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

21 MART

20 MART

Koronavirüs sonunda bitiyor! İşte 3 senaryo KORONAVİRÜS SONUNDA BİTİYOR! İŞTE 3 SENARYO
Koronavirüs sonunda bitiyor! İşte 3 senaryo

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA