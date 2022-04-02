Sağlık Bakanlığı 2 Nisan koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.
Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2022 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
2 NİSAN 2022 CUMARTESİ KOVİD-19 TABLOSU
Son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 421 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 64 bin 641 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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