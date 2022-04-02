Son dakika deprem: Gaziantep’te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER

Son dakika deprem... Gaziantep'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7.33 kilometre altında gerçekleştiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından depremin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Peki,Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 2 Nisan son depremler listesi...

GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te saat 9.46'da yerin 7.33 kilometre altında 3.0 şiddetinde deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Şehitkamil olarak belirlendi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.04.02 09:51:36 37.0872 28.3843 5.9 -.- 2.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.02 09:46:33 37.1410 37.5753 5.0 -.- 2.8 -.- TOKDEMIR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel