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Son dakika deprem: Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika deprem: Gaziantep’te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER

Son dakika... Gaziantep'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi güncellendi. Gaziantep'te kısa süreli bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 2 Nisan son depremler listesi...

Son dakika deprem... Gaziantep'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7.33 kilometre altında gerçekleştiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından depremin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Peki,Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 2 Nisan son depremler listesi...

GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te saat 9.46'da yerin 7.33 kilometre altında 3.0 şiddetinde deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Şehitkamil olarak belirlendi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.02 09:51:36 37.0872 28.3843 5.9 -.- 2.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 09:46:33 37.1410 37.5753 5.0 -.- 2.8 -.- TOKDEMIR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.04.02 08:09:31 37.0305 28.4058 10.4 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 08:02:17 37.0323 28.4122 15.6 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.02 07:20:01 37.3593 35.0320 7.2 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.02 06:39:56 39.4838 32.3635 9.9 -.- 2.2 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel

2022.04.02 06:37:13 39.4830 32.3473 5.0 -.- 2.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.02 02:04:09 36.8568 35.0108 31.4 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.04.02 00:35:08 38.8932 26.3935 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.01 23:53:47 35.1667 25.2268 17.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.01 23:24:21 39.8617 28.1680 14.5 -.- 1.1 -.- AZIZIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2022.04.01 23:12:50 37.6510 27.4515 5.8 -.- 2.0 -.- OZBASI-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.04.01 23:04:51 40.2945 35.2780 2.3 -.- 2.0 -.- ASTAVUL-ORTAKOY (CORUM) İlksel
2022.04.01 22:24:32 35.1500 24.5752 2.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.01 21:19:49 39.1570 23.3765 18.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.01 21:18:22 41.1095 43.9360 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.04.01 20:59:48 36.1578 31.1327 30.9 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

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