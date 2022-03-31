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Son dakika: Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Üsküdar’da vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak verdi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne doğru yola çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde konvoyunu durdurarak bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara oyuncak verdi.

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