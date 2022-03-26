İstanbul'da serseri mayın paniği! TCG Akçay bölgede arama için yola çıktı
İstanbul Boğazı'nda tespit edilen mayının imha edilmesinin ardından bölgeye mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) gönderildi. Akçay boğazda yapacağı arama çalışmaları sonucunda yeni mayınlar tespit etmesi durumunda etkisiz hale getirecek. Diğer yandan tedbir amacıyla İstanbul Boğazı geçici olarak trafiğe kapatılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından, mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla olay yerine intikal ediyor.
SAS TİMİ BÖLGEDE
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden "mayın benzeri bir cisim görüldüğü" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi.
MAYIN AVLAMA GEMİSİ BÖLGEYE GİDİYOR
Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildi.
Boğaz'daki arama çalışmaları devam ediyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA
MSB: 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.
Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu.
'NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL'
Balıkçı Mustafa Zorlu ise, "Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi" ifadelerinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN: BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorduğu "Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıktığı iddia edilen tehlike, ifade edildiği gibi ciddi bir boyutta mıdır? NATO bu konuda Türkiye'ye teknik bir destek verebilir mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Mayınlar konusuyla ilgili olarak, bütün tedbirler tarafımızdan alınmıştır. Gerek Milli Savunma Bakanımın gerek Deniz Kuvvetleri Komutanımın ortak kanaati, bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Ayrıca bu mayınların kendilerini kilitleme durumu söz konusu. Yani su yüzüne çıktığı anda bu mayınlar kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Bunun dışında da Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette."
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