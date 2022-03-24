Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 Mart 2022 Perşembe gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de 24 saatte 16.894 yeni vaka kayıtlara geçti. 77 kişi koronavirüsten vefat etti. 19 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU