24 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: 24 Mart koronavirüs tablosu | Vaka ve vefat rakamları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 22 Mart 2022 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 Mart 2022 Perşembe gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de 24 saatte 16.894 yeni vaka kayıtlara geçti. 77 kişi koronavirüsten vefat etti. 19 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

23 MART

22 MART

21 MART

20 MART

19 MART

18 MART

17 MART

16 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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