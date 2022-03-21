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Son dakika: Kayseri merkezli 4 ilde şafak operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Son dakika: Kayseri merkezli 4 ilde şafak operasyonu!

Son dakika haberine göre: Kayseri merkezli 4 ilde "silahlı organize suç örgütüne" yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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