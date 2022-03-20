Yerli otomobil TOGG nefes kesti! Eksi 40 derecedeki zorlu sınavda ışıl ışıl parladı! TOGG ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye'nin milyonlar tarafından merakla beklenen yerli otomobil TOGG'a dair yeni görüntüler resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. TOGG'un sıfırın altında eksi 40 derecede verdiği zorlu sınava ilişkin görüntüler nefes keserken paylaşıma 'Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.' notu düşüldü. İşte TOGG'un son hali...
EKSİ 40 DERECEDE SAHNEYE ÇIKTI
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.
Sıfırın altında eksi 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen TOGG, nefes kesti.
ZORLU HAVA KOŞULLARINA HAZIRLANIYORUM
Togg'un resmi hesabından paylaşılan videoya ''Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.'' açıklaması yapıldı.
30 DAKİKADA ŞARJ EDİLECEK
İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.
500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.
300+ VE 500+ KİLOMETRE MENZİL
Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
2022'DE BANTTAN İNECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.
Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.
EVLERDE, OFİSLERDE VE YOL ÜZERİNDEKİ İSTASYONLARDA ŞARJ EDİLEBİLECEK
Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.
Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
SON 12 AYA GİRİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeşil kalkınma yolculuğuna yön verecek politikaları, gerçekleştirilecek eylemleri belirlemeye gayret ettiklerini söyledi.
İklim değişikliğiyle mücadelede yakıtların değişiminin ve dönüşümünün önemine dikkati çeken Kacır, TOGG'un da bu anlamda önemli bir hamle olduğunu vurguladı.
Kacır, "TOGG için artık hep birlikte geri sayımdayız. TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz. Bunun da heyecanını duyuyoruz." diye konuştu.
"TOGG'UN ETRAFINDA GELİŞECEK EKOSİSTEM DE ÇOK DEĞERLİ OLACAK"
Bunun yanında yine yeşil kalkınmanın odağında olan TOGG'un, karbon emisyonunu sıfırlama noktasında da çok kritik bir adım olduğuna işaret eden Kacır, şöyle konuştu:
"Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz."
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