☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgeler için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte, yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullardan kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgelerde yağışların süreceği bildirildi. Açıklama sonrasında hangi illerde okulların kar tatil olacağı merak ediliyor. İşte, yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI
Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 11°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -6°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -7°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°CÇok bulutlu
VAN °C, 1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
21 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTE: YARIN HANGİ İLLERDE OKUL VAR, YOK?
AMASYA
Amasya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
DÜZCE
Düzce Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Düzce il genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim kurumlarının 21 Mart tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu tatil kararında şu ifadelere yer verdi; "Meteorolojik verilere göre; Yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 21 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir."
Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.
KARS
Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.
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