☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı