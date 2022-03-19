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19 Mart 2022 Cumartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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19 Mart 2022 Cumartesi koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri | 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu Sağlık Bakanlığı duyurdu. 19 Mart 2022 tarihinde Türkiye'de vaka ve vefat rakamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 24 saatlik (19 Mart 2022) Kovid-19 açıkladı.

Koronavirüs tablosuna göre; 17 bin 328 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (19 MART)

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18 MART

17 MART

16 MART

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