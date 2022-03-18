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Son dakika: Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'nca Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa'nın yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

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