Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı?
Muhsin Bayrak kimdir? Chelsea'yi satın almak için harekete geçen Muhsin Bayrak yeniden gündeme geldi. İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea ile adı anılan Muhsin Bayrak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Muhsin Bayrak hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı? İşte ayrıntılar...
Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için harekete geçen iş insanı Muhsin Bayrak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar sonrası, Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'e de yaptırım kararı gelmişti. Peki, Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı? İşte Muhsin Bayrak hakkında merak edilenler...
MUHSİN BAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Muhsin Bayrak Bitlis'te dünyaya geldi. Aslen Bitlisli'dir. Ailesi Bitlisli Mutki Aşireti'dir. Henüz çocuk yaşlardayken ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. İş insanı Muhsin Bayrak, şu anda 45 yaşındadır.
AB GRUP HOLDİNG'İ KURDU
Genç yaşta iş hayatına atılan Muhsin Bayrak, AB Grup Holding'i kurdu. Kısa süre içinde bu şirketi büyüttü. Türk Sanayisi'nin önemli işlerine imza attı ve adından söz ettirdi.
Türkiye'deki çalışmalarını yurt dışına da taşıdı. Özellikle, Yunanistan'da yaptığı bazı projeler oldukça çok konuşuldu.
HEDEFİ: CHELSA
27 Şubat 2022'de Roman Abramoviç'in Chelsa'yi satışa çıkardı. Bunun üzerine Muhsin Bayrak, Chelsa'yi satın almak için çalışmalara başladı. Kulüp yetkileri ile temas kuran Muhsin Bayrak'ın avukatının harekete geçtiği öğrenildi.
Bayrak, konuya ilişkin yaptığı konuşmada Trump'ın da kulübü satın almak istediğini söyledi.
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