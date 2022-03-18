Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için harekete geçen iş insanı Muhsin Bayrak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar sonrası, Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'e de yaptırım kararı gelmişti. Peki, Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı? İşte Muhsin Bayrak hakkında merak edilenler...

MUHSİN BAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Muhsin Bayrak Bitlis'te dünyaya geldi. Aslen Bitlisli'dir. Ailesi Bitlisli Mutki Aşireti'dir. Henüz çocuk yaşlardayken ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. İş insanı Muhsin Bayrak, şu anda 45 yaşındadır.