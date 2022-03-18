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Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea’yi satın aldı mı?

Muhsin Bayrak kimdir? Chelsea'yi satın almak için harekete geçen Muhsin Bayrak yeniden gündeme geldi. İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea ile adı anılan Muhsin Bayrak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Muhsin Bayrak hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı? İşte ayrıntılar...

Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için harekete geçen iş insanı Muhsin Bayrak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar sonrası, Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'e de yaptırım kararı gelmişti. Peki, Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı? İşte Muhsin Bayrak hakkında merak edilenler...

MUHSİN BAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Muhsin Bayrak Bitlis'te dünyaya geldi. Aslen Bitlisli'dir. Ailesi Bitlisli Mutki Aşireti'dir. Henüz çocuk yaşlardayken ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. İş insanı Muhsin Bayrak, şu anda 45 yaşındadır.

İlk ve orta öğreniminin ardından liseden mezun oldu. Ardından İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü başarı ile tamamladı. 1999'daki Üniversite mezuniyetinin ardından iş hayatına atıldı.

AB GRUP HOLDİNG'İ KURDU

Genç yaşta iş hayatına atılan Muhsin Bayrak, AB Grup Holding'i kurdu. Kısa süre içinde bu şirketi büyüttü. Türk Sanayisi'nin önemli işlerine imza attı ve adından söz ettirdi.

Türkiye'deki çalışmalarını yurt dışına da taşıdı. Özellikle, Yunanistan'da yaptığı bazı projeler oldukça çok konuşuldu.

Diğer yandan ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç ile birlikte çalıştı ve sıradışı projelere adını yazdırdı. Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırımında yer aldı.

MUHSİN BAYRAK SERVETİ

Muhsin Bayrak'ın rakamsal olarak servetinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak, üzerine kayıtlı olduğu bilinen AB Grup Holding ve yurtdışında devam eden çok sayıda şantiye bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de de birçok projesi vardır.

HEDEFİ: CHELSA

27 Şubat 2022'de Roman Abramoviç'in Chelsa'yi satışa çıkardı. Bunun üzerine Muhsin Bayrak, Chelsa'yi satın almak için çalışmalara başladı. Kulüp yetkileri ile temas kuran Muhsin Bayrak'ın avukatının harekete geçtiği öğrenildi.

Bayrak, konuya ilişkin yaptığı konuşmada Trump'ın da kulübü satın almak istediğini söyledi.

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