Atatürk Anıtı’na çirkin saldırıda yeni gelişme! 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacaklar

Sanıklar hakkında "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, mahkemece kabul edildi.