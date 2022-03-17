17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıda yeni gelişme! 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıda yeni gelişme! 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
ABONE OL
Atatürk Anıtı’na çirkin saldırıda yeni gelişme! 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacaklar

Son dakika haberi... Samsun'da, Atatürk Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Akraba olan B.F. (25) ile C.R.F. (39) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 11 Mart'ta Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede yapılan inceleme tamamlandı.

Sanıklar hakkında "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Sanıklar hakkındaki davanın ilk duruşması, 29 Mart'ta görülecek.

Samsun'da 3 Şubat'ta merkez İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan B.F. ile C.R.F, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Atatürk Anıtı’na saldıran iki kişi tutuklandı ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA