Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılanlar üzerine Discord'un dünya genelinde bir erişim sorunu yaşadığı bildirildi. Discord sunucu durumunu otomatik olarak paylaşan Discord Status Twitter botundan da şu ana dek herhangi bir açıklama gelmedi.

Değişik web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi platform Down Detector'de ise Discord için 25 bin adet çökme raporu bildirildi.