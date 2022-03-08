Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?
Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mesajlaşma uygulaması olan Discord için kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor. İşte, Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?
Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Discord kullanıcıları tarafından gelen bilgilere göre; uygulamanın mesajları iletmediği ifade edildi. Bu noktada; "Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek, mesajlar neden iletilmiyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek?
DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılanlar üzerine Discord'un dünya genelinde bir erişim sorunu yaşadığı bildirildi. Discord sunucu durumunu otomatik olarak paylaşan Discord Status Twitter botundan da şu ana dek herhangi bir açıklama gelmedi.
Değişik web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi platform Down Detector'de ise Discord için 25 bin adet çökme raporu bildirildi.
DISCORD NEDEN AÇILMIYOR?
Çökme ve erişim probleminin sebebi henüz açıklanmadı ancak uygulama kaynaklı kısa bir sorun yaşandığı düşünülüyor. Erişim sorununun net sebebi belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.
NE ZAMAN DÜZELECEK?
Son olarak popüler platformun ne zaman düzeleceğine yönelik henüz açıklama gelmedi.
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