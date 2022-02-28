Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan il
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, en çok koronavirüs vakası artışının olduğu illeri de açıkladı.
Bakan Koca açıklamasında, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.
Resmi Twitter hesabından paylaşımlarına devam eden Bakan Koca en çok vaka artışı gösteren illeri de açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
"12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zelenski kimdir? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kimdir, kaç yaşında?
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! SON DAKİKA HABERLER
- MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
- Barcelona GS maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?
- Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?
- Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?
- Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar?
- Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...
- Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?