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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan il

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Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan il

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, en çok koronavirüs vakası artışının olduğu illeri de açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımlarına devam eden Bakan Koca en çok vaka artışı gösteren illeri de açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

"12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."

Detaylar gelecek...

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