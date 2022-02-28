Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte en çok vaka olan il

Resmi Twitter hesabından paylaşımlarına devam eden Bakan Koca en çok vaka artışı gösteren illeri de açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

"12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin."