Çanakkale’de deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! SON DAKİKA HABERLER

Çanakkale'de deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 22 kilometre altında saat 10.30'da gerçekleşen deprem, Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü;