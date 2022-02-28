Çanakkale'de deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Çanakkale'de deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? Ege Denizi depremi merkez üssü neresi? İşte 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Çanakkale'de deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 22 kilometre altında saat 10.30'da gerçekleşen deprem, Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem merkez üssü;
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.28 10:30:23 39.3888 25.5123 2.5 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI REVIZE01 (2022.02.28 10:30:24)
2022.02.28 10:26:09 39.5748 41.1620 11.5 -.- 2.8 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 09:48:49 39.1757 26.0352 6.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.02.28 09:48:50)
2022.02.28 09:38:19 35.5953 26.3012 9.0 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2022.02.28 08:11:40 35.5957 26.2710 11.0 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.02.28 07:48:01 39.5773 41.1463 3.1 -.- 1.7 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 06:51:52 39.3328 27.6590 10.3 -.- 1.7 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) İlksel
2022.02.28 04:51:26 39.5690 41.1647 18.3 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 04:33:54 39.5647 41.1725 15.3 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 04:27:34 39.5325 41.1958 6.6 -.- 1.3 -.- ALABAYIR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 04:20:41 39.1163 40.3898 9.2 -.- 1.5 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2022.02.28 03:58:46 39.5820 41.0695 14.4 -.- 1.1 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 03:55:49 39.6023 41.1640 18.1 -.- 1.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 03:54:48 39.5757 41.1712 24.3 -.- 1.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 03:26:40 36.9915 30.4173 3.9 -.- 3.1 3.2 SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.02.28 02:39:34 39.5757 41.1467 14.6 -.- 1.8 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 02:29:46 39.5848 41.1340 19.9 -.- 1.3 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 02:15:04 39.5862 41.1392 9.9 -.- 1.8 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 02:13:30 37.0595 28.3965 2.1 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.28 01:57:03 39.5800 41.1423 13.4 -.- 1.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 01:55:27 39.9497 24.5870 16.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.02.28 01:49:54 39.5918 41.1378 16.0 -.- 1.6 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 01:48:20 39.5812 41.1113 16.9 -.- 2.0 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 01:31:27 39.6058 41.2133 10.2 -.- 1.3 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 01:27:20 39.5287 41.1680 4.0 -.- 1.2 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 01:25:53 39.5567 41.2532 8.1 -.- 1.5 -.- GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 01:19:12 37.0327 28.4078 10.8 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.28 00:57:40 39.5763 41.1303 13.8 -.- 2.3 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.28 00:55:22 40.1917 31.7202 16.1 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.02.28 00:29:06 35.6345 27.1388 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.28 00:19:56 39.6007 41.1490 9.0 -.- 1.7 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
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