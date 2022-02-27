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Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele yer aldı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele yer aldı.

FUAT OKTAY, VEFATININ 11. YILINDA ERBAKAN'I ANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında rahmet ve minnetle andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri, dava ve devlet adamı, merhum Başbakanımız Erbakan'ı vefatının 11. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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