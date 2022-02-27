Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan paylaşımı

Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele yer aldı.