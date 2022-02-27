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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluBM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

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