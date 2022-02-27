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Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

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Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, İsra Suresi'nin 1. Ayetinin yer aldığı bir görsel de yer aldı.

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