Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerini kullandı.