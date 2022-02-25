NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
NATO ülkeleri hangileri, kimler? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna geriliminin bugün sabah saatlerinde resmen savaşa dönüşmesiyle birlikte gözler NATO'ya çevrildi. Bir an önce toplanmayı ve dünya gündeminde yaşanan yeni gelişmeleri konuşmayı hedefleyen NATO üye ülkeleri, liderler zirvesine hazırlanıyor. İşte, NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna saldırısı üzerine dünya gündemi de hareketlendi. Bir süredir yapılması beklenen NATO zirvesi hızlandırıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yapılacak toplantının tarihini açıkladı. İşte, NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
NATO NEDİR?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.
NATO'NUN GÖREVİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 30 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir
POLİTİK - NATO demokratik deǧerleri desteklemektedir ve üyelerine sorunları çözmek, güven olușturmak ve uzun vadede çatıșmaları önlemek için savunma ve güvenlikle ilgili danıșma ve iș birliǧi sunmaktadır.
ASKERİ - NATO ihtilafların barıșçıl yollarla çözülmesini kendisine görev edinmiştir. Diplomatik girişimlerin bașarısız olması halinde, kriz yönetimi operasyonu düzenlemek için askeri güce sahiptir. Bu operasyonlar, NATO'nun kuruluș antlașmasının toplu savunma maddesine (Washington Antlașması'nın 5. Maddesi) dayanarak veya Birleșmiș Devletler emri altında tek bașına yahut diǧer ülkeler ve uluslararası kurulușlarla iș birliǧi halinde gerçekleștirilir.
NATO ÜYELERİ KİMLER?
NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor.
BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
DANİMARKA (1949)
FRANSA (1949)
HOLLANDA (1949)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
LÜKSEMBURG (1949)
NORVEÇ (1949)
PORTEKİZ (1949)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)
ALMANYA (1955)
İSPANYA (1982)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
MACARİSTAN (1999)
POLONYA (1999)
BULGARİSTAN (2004)
ESTONYA (2004)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
ARNAVUTLUK (2009)
HIRVATİSTAN (2009)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
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- NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
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