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Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden sürüyor. Toplam 4 milyon aileye 450 ve 1150 TL arasında değişen yardım yapılması beklenirken konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını açıkladı. İşte, doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın detayları duyurması ardından doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşları, e Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek. İşte, Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın detayları duyurması ardından doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşları, e Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. . Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştu.

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

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