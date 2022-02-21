Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte günün vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 21 Şubat Pazartesi günü kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
''AŞILARINIZI YAPTIRIN''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın.'' dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
- 20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta
- PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte şartlar...
- Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?
- 21 Şubat Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti?
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir?
- Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER
- Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl?
- YKS TYT başvuru son gün ne zaman? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!
- NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç?
- 10 bin bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?