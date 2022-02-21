21 Şubat 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 21 Şubat Pazartesi günü kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

''AŞILARINIZI YAPTIRIN''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın.'' dedi.

20 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

ÖNCEKİ GÜNLERE AİT TABLOLAR

18 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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