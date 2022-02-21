Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

''AŞILARINIZI YAPTIRIN''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın.'' dedi.