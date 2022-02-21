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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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