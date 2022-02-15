15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
ABONE OL
İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 15 Şubat Salı günü İstanbul planlı ve son dakika su kesintisi duyurularını paylaştı, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu gündeme oturdu. İşte, İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 16 Şubat için İSKİ'den gelen bilgilere göre Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, suların geleceği saati bekliyor. İşte, İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...

16 ŞUBAT İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İSKİ'den alınan bilgilere göre su kesintisilerin yaklaşık olarak 6 saat sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İL VE İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.02.2022 17:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler: Yakuplu Mah, Marmara Mah, Kavaklı Mah.

Başlangıç Tarihi: 16.02. 2022

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA