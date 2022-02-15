İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 16 Şubat için İSKİ'den gelen bilgilere göre Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, suların geleceği saati bekliyor. İşte, İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...