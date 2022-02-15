İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...
İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 15 Şubat Salı günü İstanbul planlı ve son dakika su kesintisi duyurularını paylaştı, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu gündeme oturdu. İşte, İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...
İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 16 Şubat için İSKİ'den gelen bilgilere göre Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin olduğu il ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, suların geleceği saati bekliyor. İşte, İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 16 Şubat İstanbul İSKİ su kesintisi, sular ne zaman gelecek? İşte açıklama...
16 ŞUBAT İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İSKİ'den alınan bilgilere göre su kesintisilerin yaklaşık olarak 6 saat sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İL VE İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.02.2022 17:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Yakuplu Mah, Marmara Mah, Kavaklı Mah.
Başlangıç Tarihi: 16.02. 2022
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.
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