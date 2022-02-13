Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...
Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Şubat öncesi sevgililer birbirlerine gönderecekleri mesajları, alacakları hediyeleri planlarken Sevgililer Günü tarihçesi, arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında yerini aldı. Diğer yandan bu özel günün tarihçesi de merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...
Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3. yüzyılda Aziz Valentine'ın gizlice kıydığı nikahlara dayanan Sevgililer Günü'nde çiftler, birbirlerine hediye alarak dünyanın birçok yerinde bu özel günü kutluyor. Bu özel günün anlam ve önemini merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...
SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ
Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.
SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.
14 Şubat Sevgililer Günü neden kutlanıyor, tarihçesi nedir? Sevgililer günü tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı?
Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?
Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.
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