02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Şubat Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Şubat Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Şubat Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 02 Şubat Çarşamba gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı günün Covid-19 tablosunu paylaştı. İşte 02 Şubat 2022 tarihine ilişkin koronavirüs tablosunun detayları...

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

01 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA