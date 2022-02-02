Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Şubat Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 02 Şubat Çarşamba gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı günün Covid-19 tablosunu paylaştı. İşte 02 Şubat 2022 tarihine ilişkin koronavirüs tablosunun detayları...
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
01 ŞUBAT
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?
- Regaip Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dualar! Peygamber efendimizin kandil duası 2022...
- Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...
- 2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? Şubat kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır?
- Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
- 3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta...
- ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Tarih açıklandı! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur atama kura çekimi ne zaman?
- 3 Şubat hangi kandil? Yarın ne kandili var? 2022 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi ne zaman?
- 2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...
- Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
- Üç aylar ile ilgili hadisler: Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir?