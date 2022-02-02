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Başkan Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başkanı Barzani’yi kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de IKBY Başkanı Barzani'yi kabul ettiği belirtildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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