31 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ocak Pazartesi günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ocak Pazartesi günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak Pazartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 31 Ocak Pazartesi günü kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte günün Kovid-19 tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." dedi.

31 Ocak Kovid-19 tablosu! 31 OCAK KOVİD-19 TABLOSU!

30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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