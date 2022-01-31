Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ocak Pazartesi günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." dedi.