Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ocak Pazartesi günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak Pazartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 31 Ocak Pazartesi günü kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte günün Kovid-19 tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." dedi.
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