İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzeyinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.