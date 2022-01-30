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İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu

Kar yağışının İstanbul'da hayatı felç etmesinin ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. 4 Şubat'a kadar hava sıcaklıklarının artacağını belirten Meteoroloji, yer yer yağmur yağışlarının olacağını açıkladı. Milyonlarca vatandaşın "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Ankara Valisi Vasip Şahin de trafiğe çıkacak vatandaşlar için uyarı paylaşımı yaptı.

Kar ve sağanak yağmurların ardından yurt genelinde haftalık hava sıcaklığı artışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda 4 Şubat işaret edilmişti. İşte 31 Ocak - 4 Şubat arası 5 günlük hava durumu beklentisi. Kar bekleyen milyonlarca vatandaş için açıklama geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışI, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda ise sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.

Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışlara bağlı başta buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamlar, çığ tehlikesi, kıyılarda sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'BUZLANMA' UYARISI

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de bu paylaşımı alıntılayarak, "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

Bu akşam saatlerinden sonra Ankara il genelinde beklenen kar yağışının orta kuvvette (3 ila 7 cm), yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzeyinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ANTALYA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Başta buzlanma ve don olayına bağlı karayolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar, çığ riski, kıyı şeridinde sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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