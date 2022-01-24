Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında Valilik tarafından açıklamalar peş peşe geliyor. Hal böyle olunca kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...