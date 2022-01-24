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Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak’ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı sonrasında son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. Kamu kurumlarında çalışanlarının yarın izinli sayılmasının ardından kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında Valilik tarafından açıklamalar peş peşe geliyor. Hal böyle olunca kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...

YARIN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu kurumlarında çalışanların tam gün idari izinli sayılacağını belirtti. ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi. Ancak, bankaların çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama yok.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri, 24 Ocak tarihinde çalışmalarını sürdürdü. Buna ek olarak, aksamaların yaşanabileceğinin altı çizilmekte.

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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