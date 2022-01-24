Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında birçok açıklama peş peşe geldi. Salı günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...