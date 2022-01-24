Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının devam ettiği İstanbul'da Valilik tarafından açıklamalar peş peşe geliyor. Yarın bankalarda işi olan vatandaşlar, çalışma saatleri hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı? İşte bankaların çalışma saatleri...
Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrasında birçok açıklama peş peşe geldi. Salı günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
Bankaların çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama yok ancak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu kurumlarında çalışanların tam gün idari izinli sayılacağını belirtti. ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
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