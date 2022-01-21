TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ Bayburt kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. TOKİ tarafından 10-14 Ocak tarihlerinde başvurusu alınan Bayburt Merkez Şingah mahallesi 2+1 konut için kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Hak sahiplerini belirlemek için gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
TOKİ Bayburt 263 adet konut projesi kapsamında 2+1 tipi 45 adet konut için başvurular 10-14 Ocak'ta alındı. Yapılan açıklamada, kura çekimi işlemlerinin 21 Ocak'ta yapılacağı bildirilmişti. Heyecanla beklenen kura çekimi bugün 11.00'de başladı. Başvuru sahipleri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
TOKİ BAYBURT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ Bayburt Merkez Şingah Mahallesi 45 adet 2+1 konut için kura çekilişi bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan kura sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Bayburt
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 31 Ocak 2022 - 03 Şubat 2022 arasında
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 10 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 arasında
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
"Diğer alıcı adayları" kategorisi
SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER
Sözleşme imzalama tarih ve yeri yukarıda belirtilmiştir.
Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:
1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 6500.00TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
* Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)
* Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge
* Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.
OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflartahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
KONUTUN TESLİM TARİHİ
Konutlar Sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içerisinde teslim edilecektir içerisinde teslim edilecektir. Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.
GENEL GİDERLERE KATILMA
Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
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- TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir?
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