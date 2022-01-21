TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir?

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflartahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.