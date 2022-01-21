Kandil’in sözde tim komutanının cezası belli oldu

İTİRAF ETTİ

İtirafçı olan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Sanık Lemiye H.Ö., hava şartları nedeniyle duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulundu. İtirafçı sanık Lemiye Ö.H. ilk duruşmada örgüte katılma sürecini anlatarak, "Köyümüzde bir kız vardı. Sürekli örgüte eleman kazandırıyordu. Beni de kandırarak, dağa götürdü. 1999'da Afrin'e gittim. Dağda eğitim aldım. Sonra eğitime birkaç yıl ara verdim. Kandil'de 'tim komutanlığı' görevi verdiler. 2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşıyla evliyim" dedi.